Польща має скасувати обмеження транзиту для українських перевізників - Криклій

Криклій вкотре наголосив, що Польща має скасувати обмеження транзиту для українських перевізників, оскільки це негативно позначається не тільки на торговельних відносинах між двома країнами, а й з іншими країнами ЄС.

Україна виконала всі зобов'язання, взяті на себе під час засідань Змішаних комісій із питань міжнародних вантажних автомобільних перевезень, проте польська сторона домовленості на рівні президентів не виконує, констатували в Міністерстві інфраструктури України, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється на сайті Мінінфраструктури, робоча зустріч міністрів інфраструктури України і Республіки Польща Владислава Криклія та Анджея Адамчика відбулася в Києві в понеділок, під час якої український міністр наголосив на тому, що виконання Україною взятих на себе зобов'язань призвело до значного збільшення частки використання польськими перевізниками дозволів на 2019 рік.

Криклій вкотре наголосив, що Польща має скасувати обмеження транзиту для українських перевізників, оскільки це негативно позначається не тільки на торговельних відносинах між двома країнами, а й з іншими країнами ЄС.

При цьому він констатував, що українські перевізники готові до конкуренції на двосторонньому ринку.

Міністри України та Польщі також обговорили роботу пунктів пропуску через українсько-польський кордон, зокрема КПП "Корчова-Краківець".

Окрім того, Криклій повідомив, що наразі у Верховній Раді очікується до розгляду в другому читанні законопроект, який вирішує проблему сплати ПДВ виконавцями робіт і надавачами послуг у рамках так званого польського кредиту, але попросив польську сторону прискорити роботи будівельної компанії з ремонту КПП.

Український міністр запропонував польській стороні провести спільний аудит для визначення можливих причин появи черг на КПП із залученням третьої незалежної сторони і запровадити загальний прикордонно-митний контроль у пунктах пропуску для підвищення їх ефективності.

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