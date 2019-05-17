Дві жінки на човні припливли з Росії до Луганської області
"Затримання відбулося безпосередньо на березі річки Деркул (притока Сіверського Донця, - ред.) прикордонниками Луганського загону, які виконують завдання в районі проведення операції об'єднаних сил. Як з'ясувалося, це були дві жінки, громадянка України і РФ. Вони намагалися потрапити в населений пункт на території України до своїх знайомих. При цьому у громадянки РФ були відсутні документи", - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Відзначають, що українку притягнули до адміністративної відповідальності за порушення кордону, а громадянку РФ затримали для встановлення особи і з'ясування всіх обставин правопорушення.
Крім того, вживаються заходи щодо встановлення кола осіб, які сприяють у незаконному переміщенні через державний кордон.
Нагадаємо, що прикордонники затримали двох порушників кордону із російським громадянством, які заявили, що хочуть отримати політичний притулок в Україні.
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