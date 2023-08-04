Двох американських військових звинувачують в шпигунстві на Китай
Про це повідомляє BBC.
22-річний Цзіньчао Вей громадянин США звинувачується в змові з метою передачі китайському агенту інформації про національну оборону Сполучених штатів.
Також 26-річного Веньхен Чжао затримали за обвинуваченням в отриманні грошей за конфіденційні фотографії і відео.
Двох американських військових моряків затримали вчора.
"Китай рішуче виступає проти безпідставного наклепу та очорніння його з боку США", - заявив речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгу.Нагадаємо, що США висловлюють занепокоєння з приводу контршпигунської діяльності Китаю.