Двох американських військових звинувачують в шпигунстві на Китай

Американські правоохоронці затримали в Каліфорнії двох моряків ВМС США за звинуваченням в передачі конфіденційної військової інформації КНР.

Про це повідомляє BBC.

22-річний Цзіньчао Вей громадянин США звинувачується в змові з метою передачі китайському агенту інформації про національну оборону Сполучених штатів.

Також 26-річного Веньхен Чжао затримали за обвинуваченням в отриманні грошей за конфіденційні фотографії і відео.

Двох американських військових моряків затримали вчора.

"Китай рішуче виступає проти безпідставного наклепу та очорніння його з боку США", - заявив речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгу.