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Двох американських військових звинувачують в шпигунстві на Китай

04 серпня 2023, 12:09
Двох американських військових звинувачують в шпигунстві на Китай
Фото: ВМС США
Американські правоохоронці затримали в Каліфорнії двох моряків ВМС США за звинуваченням в передачі конфіденційної військової інформації КНР.

Про це повідомляє BBC.

22-річний Цзіньчао Вей громадянин США звинувачується в змові з метою передачі китайському агенту інформації про національну оборону Сполучених штатів.

Також 26-річного Веньхен Чжао затримали за обвинуваченням в отриманні грошей за конфіденційні фотографії і відео.

Двох американських військових моряків затримали вчора.

"Китай рішуче виступає проти безпідставного наклепу та очорніння його з боку США", - заявив речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгу.

Нагадаємо, що США висловлюють занепокоєння з приводу контршпигунської діяльності Китаю.
СШАКитайшпигун

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