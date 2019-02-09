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Двох китайських легкоатлеток запідозрили у тому, що вони - чоловіки (ВІДЕО)

Це сталося через появу переможниці і срібної призерки на дистанції 400 метрів серед жінок у цьогорічному фіналі національного чемпіонату з легкої атлетики у Дацині, провінція Хейлунцзян
Ляо Меньсюе і Тун Цзенхуань — переможниця і срібна медалістка в забігу на 400 метрів серед жінок на цьогорічному чемпіонаті Китаю — опинилися в центрі уваги китайський соцмереж і ЗМІ через свою зовнішність та результати у змаганнях.
Двох китайських легкоатлеток запідозрили у тому, що вони - чоловіки (ВІДЕО) Фото:Facebook

Це сталося через появу переможниці і срібної призерки на дистанції 400 метрів серед жінок у цьогорічному фіналі національного чемпіонату з легкої атлетики у Дацині, провінція Хейлунцзян. Ляо Менсюе і Тонг Ценхуан зайняли перше і друге місця за 53,25 секунди і 53,35 відповідно, майже на дві секунди випередивши бігунку на третьому місці, повідомляє "Громадське".

За місяць до того Меньсюе і Цзенхуань брали участь в естафеті 4×400 метрів і також лідирували із великим відривом. Уже тоді вболівальники висловлювали припущення про їхню статеву приналежність, і Асоціація легкої атлетики Китаю офіційно заявила, що Меньсюе і Цзехуань - дівчата.

Однак вболівальники не припиняють піддавати сумніву їхню стать.

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02 09 2019 15:34
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