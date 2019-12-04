Двох пасажирів поїзда "Харків-Херсон" госпіталізували з ножовими пораненнями
Один з пасажирів отримав ножове поранення в шию, інший - в ділянку живота. Начальник поїзда викликав поліцію і медиків, постраждалих зняли з поїзда на станції Березенговата. Правоохоронці повідомили, що правову кваліфікацію ще не визначили. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Інших постраждалих у бійці немає. Про тяжкість травм на цей момент не повідомляється.
Бійка почалася через те, що один з пасажирів нібито намагався вкрасти телефон в іншого, який саме спав. Інцидент стався близько 18:30.
"Начальник поїзда Анатолій Жегет негайно пустив клич по вагонах про пошук медиків серед пасажирів, і на допомогу відгукнулися два фахівці, які надали першу допомогу учасникам конфлікту. У пасажира з пробитою шиєю відкрилася сильна кровотеча. Медики зупинили її до прибуття швидкої допомоги. І це тільки завдяки тому, що поїзна бригада зреагувала швидко. Медик, яка надавала допомогу, сказала, що якби вчасно не зупинили, міг до Березенговатої просто стекти кров'ю", - інформує видання.
Нагадаємо, що в центрі Одеси сталася міжнаціональна різанина, постраждало шестеро осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- ВІДЕО Поліція Лондона затримала Джуліана Ассанжа, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО ЗМІ опублікували відео, як український снайпер ліквідовує бойовика на Донбасі
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"
- Маятник Фуко для України