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Двох пасажирів поїзда "Харків-Херсон" госпіталізували з ножовими пораненнями

Один з постраждалих у бійці отримав поранення в шию, інший - два в живіт
У пасажирському поїзді "Харків-Херсон" побилися двоє пасажирів, обох госпіталізовано з ножовими пораненнями.
Двох пасажирів поїзда "Харків-Херсон" госпіталізували з ножовими пораненнями Фото:politforums.net

Один з пасажирів отримав ножове поранення в шию, інший - в ділянку живота. Начальник поїзда викликав поліцію і медиків, постраждалих зняли з поїзда на станції Березенговата. Правоохоронці повідомили, що правову кваліфікацію ще не визначили. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Інших постраждалих у бійці немає. Про тяжкість травм на цей момент не повідомляється.

Бійка почалася через те, що один з пасажирів нібито намагався вкрасти телефон в іншого, який саме спав. Інцидент стався близько 18:30.

"Начальник поїзда Анатолій Жегет негайно пустив клич по вагонах про пошук медиків серед пасажирів, і на допомогу відгукнулися два фахівці, які надали першу допомогу учасникам конфлікту. У пасажира з пробитою шиєю відкрилася сильна кровотеча. Медики зупинили її до прибуття швидкої допомоги. І це тільки завдяки тому, що поїзна бригада зреагувала швидко. Медик, яка надавала допомогу, сказала, що якби вчасно не зупинили, міг до Березенговатої просто стекти кров'ю", - інформує видання.

Нагадаємо, що в центрі Одеси сталася міжнаціональна різанина, постраждало шестеро осіб.

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12 04 2019 16:38
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