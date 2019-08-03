У центрі Одеси сталася міжнаціональна різанина - поранено шістьох осіб

Інцидент стався в одному з барів міста

У центрі Одеси сталася міжнаціональна різанина, постраждало шестеро осіб.

Усіх потерпілих госпіталізували. Інцидент стався вночі в барі Laila на розі Дерибасівської та Катерининської. Там билися представники різних етнічних груп, інформує "Думская" з посиланням на інформацію поліції.

У всіх потерпілих — різні колото-різані рани, в тому числі грудної клітки і черевної порожнини.

Поліція офіційно цю подію поки не коментувала.