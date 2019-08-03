НОВИНИУ центрі Одеси сталася міжнаціональна різанина, постраждало шестеро осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У центрі Одеси сталася міжнаціональна різанина - поранено шістьох осіб
Інцидент стався в одному з барів міста
Фото: з вільних джерел
Усіх потерпілих госпіталізували. Інцидент стався вночі в барі Laila на розі Дерибасівської та Катерининської. Там билися представники різних етнічних груп, інформує "Думская" з посиланням на інформацію поліції.
У всіх потерпілих — різні колото-різані рани, в тому числі грудної клітки і черевної порожнини.
Поліція офіційно цю подію поки не коментувала.
Нагадаємо, що у Черкасах застрелили місцевого бізнесмена, ним виявився директор декількох потужних аграрних підприємств.
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08 03 2019 12:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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