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У центрі Одеси сталася міжнаціональна різанина - поранено шістьох осіб

Інцидент стався в одному з барів міста
У центрі Одеси сталася міжнаціональна різанина, постраждало шестеро осіб.
У центрі Одеси сталася міжнаціональна різанина - поранено шістьох осіб Фото: з вільних джерел

Усіх потерпілих госпіталізували. Інцидент стався вночі в барі Laila на розі Дерибасівської та Катерининської. Там билися представники різних етнічних груп, інформує "Думская" з посиланням на інформацію поліції.

У всіх потерпілих — різні колото-різані рани, в тому числі грудної клітки і черевної порожнини.

Поліція офіційно цю подію поки не коментувала.

Нагадаємо, що у Черкасах застрелили місцевого бізнесмена, ним виявився директор декількох потужних аграрних підприємств.

 

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08 03 2019 12:12
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