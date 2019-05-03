Двох посадовців сумської поліції затримали на вимаганні хабара

"Начальник одного з районних відділів поліції ГУНП у Сумській області був викритий на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди"

Правоохоронці затримали на вимаганні і отриманні хабара у розмірі 5 тисяч гривень начальника одного з районних відділів поліції ГУНП у Сумській області та начальника сектору реагування патрульної поліції.

"Начальник одного з районних відділів поліції ГУНП у Сумській області був викритий на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Посібником у справі став начальник сектору реагування патрульної поліції.За сприяння керівництва Національної поліції України та ГУНП у Сумській області посадовців затримали", - повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що у 2018 році правоохоронці встановили причетність до протиправної діяльності посадовців обласної поліції.

Нагадаємо, що співробітники СБУ викрили на систематичних хабарах керівництво Одеського слідчого ізолятора. Оперативники встановили, що зловмисники систематично вимагали від засуджених та їхніх родичів неправомірну вигоду за "пом’якшення" умов відбування покарання.