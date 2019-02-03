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СБУ викрила на хабарах керівництво Одеського СІЗО, двоє затриманих

"Співробітники СБ України з’ясували, що посадовці для тиску на ув’язнених штучно утримували їх у карцері або переводили у камери, де їм погрожували фізичною розправою"
Співробітники СБУ викрили на систематичних хабарах керівництво Одеського слідчого ізолятора.
СБУ викрила на хабарах керівництво Одеського СІЗО, двоє затриманих Фото:СБУ

Оперативники встановили, що зловмисники систематично вимагали від засуджених та їхніх родичів неправомірну вигоду за "пом’якшення" умов відбування покарання, повідомляє у суботу прес-служба СБУ.

"Співробітники СБ України з’ясували, що посадовці для тиску на ув’язнених штучно утримували їх у карцері або переводили у камери, де їм погрожували фізичною розправою так звані "смотрящі", які працювали на адміністрацію закладу", - йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що під час досудового слідства правоохоронці задокументували факт утримання в карцері одного із підозрюваних, з якого зловмисники вимагали 2 тисячі доларів США. Його родичі мали перерахувати цю суму на банківську картку.

"Попередня перевірка встановила, що тільки за 2018 рік на цю картку було перераховано понад 2,3 мільйона гривень", - повідомили в спецслужбі.

Зазначається, що в ході проведення санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили банківські картки, мобільні телефони, 1 тисячу доларів та 60 тисяч гривень і "документацію, яка підтверджує протиправні дії працівників пенітенціарної системи".

"Двох зловмисників затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили в СБУ, не уточнивши посад затриманих.

Триває досудове слідство, яке здійснює територіальне управління ДБР, розташоване в м. Миколаїв. Операція проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури Одеського гарнізону.

Разом з тим, одеське видання "Думська" повідомляє з посиланням на джерела у правоохоронних органах, що затримані заступник начальника одеського СІЗО - начальник оперчастини майор Валентин Слабинський і його підлеглий, старший оперативник СІЗО підполковник Сергій Ярема.

За даними видання, операція із затримання пройшла у п'ятницю ввечері на автозаправці в районі іподрому.

Нагадаємо, що у Кіровоградській області на хабарі в 650 тисяч гривень затриманий арбітражний керуючий з ліквідації державного підприємства, розташованого в місті Олександрія.

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02 03 2019 15:02
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