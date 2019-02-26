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В Олександрії чиновник попався на хабарі у 650 тис грн

Крупціонера затримали після того, як він отримав усю суму
У Кіровоградській області на хабарі в 650 тисяч гривень затриманий арбітражний керуючий з ліквідації державного підприємства, розташованого в місті Олександрія.
В Олександрії чиновник попався на хабарі у 650 тис грн Фото: unian.ua

Чиновник вимагав гроші за "вирішення питання" про продаж майнового комплексу за заниженою ціною, повідомила у Facebook прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

"Губа не дура, кажуть люди. Закон каже - це кримінальний злочин, передбачений ч. 4 ст. ст.368-4 КК України (Підкуп особи, яка надає публічні послуги"), - написала прес-секретар генпрокурора.

"Військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України, в рамках процесуального керівництва у кримінальному провадженні, за оперативного супроводження співробітників УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України співробітників Управління захисту економіки задокументовано факт вимагання неправомірної вигоди арбітражним керуючим з ліквідації державного підприємства, розташованого у м. Олександрія Кіровоградської області", – йдеться у повідомленні Військової прокуратури Південного регіону.

Повідомляється, що корупціонера затримали після того, як він отримав усю суму, яку вимагав (650 000 грн).

Нагадаємо, що правоохоронці затримали на хабарі начальника управління активами та майном ПАТ "КБ "Хрещатик". Наразі тривають слідчі та процесуальні дії.

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26 02 2019 09:12
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