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Начальника управління активами банку "Хрещатик" впіймали на хабарі

Наразі тривають слідчі та процесуальні дії
Правоохоронці затримали на хабарі начальника управління активами та майном ПАТ "КБ "Хрещатик".
Начальника управління активами банку "Хрещатик" впіймали на хабарі Фото: facebook.com/LarysaSargan

"Сьогодні "на гарячому" затримано начальника управління активами та майном ПАТ "КБ "Хрещатик" та цивільну особу під час одержання ними хабара у сумі 7000 доларів", - повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

За словами Сарган, вказані особи підбурювали керівника підприємства до надання неправомірної вигоди ліквідатору ПАТ "КБ "Хрещатик" за укладання договору оренди нежитлових приміщень. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії.

Нагадаємо, що напередодні визнання ПАТ "КБ "Хрещатик" неплатоспроможним з банку було виведено 2,3 мілярда гривень шляхом вкладення коштів у так звані "безцінні" папери.

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19 02 2019 17:38
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