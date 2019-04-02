З банку "Хрещатик" перед банкрутством вивели 2,3 млрд грн, - Фонд гарантування

За виявленими фактами до правоохоронних органів спрямовано 77 заяв, мета яких - стягнення цих збитків з акціонерів

Напередодні визнання ПАТ "КБ "Хрещатик" неплатоспроможним з банку було виведено 2,3 мілярда гривень шляхом вкладення коштів у так звані "безцінні" папери.

"Однією зі схем, реалізованих напередодні запровадження у банку тимчасової адміністрації, стали операції з купівлі "(без)цінних" паперів компаній, що мають усі ознаки фіктивності. Це, наприклад, компанії, що не мають на балансі жодних активів, обігових коштів, часто зареєстровані за однією юридичною адресою, а у штаті мають всього кілька працівників", - повідомляє прес-служба ФГВФО.

"На момент запровадження тимчасової адміністрації таких облігацій на балансі ПАТ "КБ "Хрещатик" було виявлено загалом на 2,3 млрд грн. При цьому, майже 85% з них виявились незабезпеченими, і у 91,8% випадків емітенти виявилися пов’язаними з банком особами. Після того, як термін погашення облігацій сплив, кошти банку повернуті не були", - йдеться у повідомленні.

У Фонді зазначають, що за виявленими фактами до правоохоронних органів спрямовано 77 заяв, мета яких - стягнення цих збитків з акціонерів.

Як відомо, 84% кредитного портфелю юридичних осіб банку – інсайдерські, 85% цінних паперів – "сміттєві". 52% у структурі активів ПАТ "КБ "Хрещатик", на суму 4,305 млрд грн, – це кредити. Із них абсолютна більшість (93%) – кредити юридичних осіб.

Попри те, що "на папері" вартість кредитів корпоративних клієнтів становить 4,006 млрд грн, за незалежною оцінкою вона майже уп’ятеро менша і становить 834,36 млн грн.

Вкладникам банку ПАТ "КБ "Хрещатик" Фондом виплачено 2,8 млрд грн, при цьому сума надходжень від продажу та управління активами банку на 1 січня 2019 року становить 959 млн грн.