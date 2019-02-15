Двох затриманих у Казахстані українців депортували

Двох затриманих у Казахстані українців, які працювали спостерігачами офіційної правозахисної місії Італійської федерації з прав людини – Comitato Italiano Helsink, депортували з країни вночі 15 лютого.

Ідеться про Людмилу Волошину та Валерія Явтушенка, повідомила "Громадському" медіаекспертка з безпеки журналістів Інституту масової інформації Ірина Земляна.

"Уночі без свідків і допусків адвокатів провели суди. І зараз вони летять до Києва в літаку. Телефони видали безпосередньо при посадці. Депортація", – зазначила Земляна.

Про затримання українців стало відомо 14 лютого.

ІМІ з посиланням на Італійську федерацію з прав людини повідомляла, що Волошину, перебувала в Казахстані з Міжнародною моніторинговою місією, затримали о 17:15 за місцевим часом в Астані у готелі "Комфорт". Волошина встигла подзвонити, але розмову перервали.

Ще одного українського спостерігача Валерія Явтушенка з його адвокатом Толгеном Шаіковим затримали в Астані дорогою в українське консульство.

Представники місії пов’язують затримання Волошиної зі справою казахського судді Маліка Кенжалієва, який розповів їй про те, що його звільнили з посади та тиснуть на нього через вирок, "який був незручний для влади Казахстану".

Представниця ІМІ припустила, що українців могли затримати саме тому, що їм вдалося поспілкуватись з суддею, який виніс виправдальний вирок в одній із політичних справ.