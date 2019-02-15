Двох затриманих у Казахстані українців депортували
Ідеться про Людмилу Волошину та Валерія Явтушенка, повідомила "Громадському" медіаекспертка з безпеки журналістів Інституту масової інформації Ірина Земляна.
"Уночі без свідків і допусків адвокатів провели суди. І зараз вони летять до Києва в літаку. Телефони видали безпосередньо при посадці. Депортація", – зазначила Земляна.
Про затримання українців стало відомо 14 лютого.
ІМІ з посиланням на Італійську федерацію з прав людини повідомляла, що Волошину, перебувала в Казахстані з Міжнародною моніторинговою місією, затримали о 17:15 за місцевим часом в Астані у готелі "Комфорт". Волошина встигла подзвонити, але розмову перервали.
Ще одного українського спостерігача Валерія Явтушенка з його адвокатом Толгеном Шаіковим затримали в Астані дорогою в українське консульство.
Представники місії пов’язують затримання Волошиної зі справою казахського судді Маліка Кенжалієва, який розповів їй про те, що його звільнили з посади та тиснуть на нього через вирок, "який був незручний для влади Казахстану".
Представниця ІМІ припустила, що українців могли затримати саме тому, що їм вдалося поспілкуватись з суддею, який виніс виправдальний вирок в одній із політичних справ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- ФОТО Оновлено: У Києві поліція затримала і побила групу активістів "Хто замовив Гандзюк", - ВІДЕО
- ФОТО На архіпелазі Нова Земля введено надзвичайний стан через нашестя ведмедів
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"