Двоє альпіністів збрехали про те, що підкорили Еверест

Тепер їм заборонили підійматися на будь-які вершини в Непалі

Двоє альпіністів з Індії збрехали про те, що підкорили найвищу гору у світі - Еверест - у 2016 році, зокрема вони зробили фейкові фото з вершини.

Влада Непалу на шість років заборонила їм та керівнику команди підійматися на будь-які вершини у країні, повідомляє "Громадське".

Заборона на сходження на будь-які вершини Непалу почала діяти ретроспективно з 2016 року - тобто фактично заборона діятиме ще два роки. Крім того, компанію, яка організовувала сходження, і шерпів, які їх супроводжували, оштрафували.

Міністерство культури й туризму Непалу встановило, що Нарендер Сінгх Ядав та Сіема Рані збрехали про своє підкорення гори. Вони не змогли надати доказів того, що вони дійсно були на вершині.

"Під час нашого розслідування ми виявили, що вони подали фальшиві документи, зокрема фотографії. На підставі документів і розмов із відповідними людьми, зокрема шерпами, ми зробили висновок, (що альпіністи не підкорювали Еверест)", - заявив чиновник із Міністерства культури й туризму.

Водночас у 2016 році альпіністи подали до Департаменту туризму фейкові фото про підйом, і в департаменту не виникло до них питань - там видали сертифікат, що вони дійсно були на Евересті.

Як писали в New York Times, на фото начебто з вершини були неточності, які свідчили про їхню несправжність: киснева маска була без трубки, не було відбитків снігу чи гір у сонцезахисних окулярах.

Ядав і Рані брали участь у приватній експедиції на гору з 14 людьми. Групу очолював Наба Фукон, який теж потрапив під заборону. Проте, за його словами, він чи не відразу заявляв, що ці двоє альпіністів не підкорювали вершину.

Він запевняє, що сказав Ядаву та Рані повернутися до базового табору, оскільки в них не працювали газові балони. Тому Фукон здивувався, що альпіністам видали сертифікати про сходження.

Наразі Департамент туризму скасував сертифікат про сходження Ядава та Рані.

Нагадаємо, що у Непалі запропонували зміни до процесу видачі дозволів альпіністам для підняття на Еверест