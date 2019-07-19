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Двоє бійців 24-ї ОМБР загинули на Донбасі

"19 липня під час проведення інженерних робіт з обладнання бліндажа від ворожого снайперського вогню загинули двоє військовослужбовців одного з підрозділів окремої механізованої бригади імені Короля Данила"
У п'ятницю, 19 липня, в результаті снайперського обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинули двоє військовослужбовців 24-ОМБР імені Короля Данила.
Двоє бійців 24-ї ОМБР загинули на Донбасі Фото: Макс Левин

"19 липня під час проведення інженерних робіт з обладнання бліндажа від ворожого снайперського вогню загинули двоє військовослужбовців одного з підрозділів окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Один з військовослужбовців був евакуйований з місця обстрілу, отримав домедичну допомогу і був доставлений в найближчу районну лікарню, де від отриманого поранення помер. Другий військовослужбовець отримав кульове поранення в бік і руку, намагаючись врятувати бойового побратима і винести його на носилках із зони обстрілу. Від ураження ворожою кулею він загинув на місці", -  повідомляє прес-центр ООС.

Імена загиблих бійців не вказуються.

Раніше повідомлялося, що в четвер, 18 липня, на Донбасі загинув старший солдат ЗСУ Богдан Бігус.

Нагадаємо, що президент змінив положення про військову службу на випадок воєнного стану.

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