Двоє бійців 24-ї ОМБР загинули на Донбасі
"19 липня під час проведення інженерних робіт з обладнання бліндажа від ворожого снайперського вогню загинули двоє військовослужбовців одного з підрозділів окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Один з військовослужбовців був евакуйований з місця обстрілу, отримав домедичну допомогу і був доставлений в найближчу районну лікарню, де від отриманого поранення помер. Другий військовослужбовець отримав кульове поранення в бік і руку, намагаючись врятувати бойового побратима і винести його на носилках із зони обстрілу. Від ураження ворожою кулею він загинув на місці", - повідомляє прес-центр ООС.
Імена загиблих бійців не вказуються.
Раніше повідомлялося, що в четвер, 18 липня, на Донбасі загинув старший солдат ЗСУ Богдан Бігус.
Нагадаємо, що президент змінив положення про військову службу на випадок воєнного стану.
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