Президент змінив положення про військову службу на випадок воєнного стану

Президент Володимир Зеленський підписав указ про внесення змін до Положення про проходження громадянами військової служби у Збройних силах України

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

Так, Положення доповнюється пунктом 263, у якому йдеться, що "у разі введення воєнного стану та утворення військових адміністрацій населених пунктів, районних, обласних військових адміністрацій для формування військових адміністрацій до них відряджаються військовослужбовці з метою виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі без виключення зі списків особового складу", інормують у "Громадське".

"Заміщення посад військовослужбовцями здійснюється згідно з переліком посад у військових адміністраціях населених пунктів, які підлягають заміщенню військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів, та переліком посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військовій адміністрації, затвердженими президентом України за поданням начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України", — йдеться в указі.

Відрядження військовослужбовців до військових адміністрацій із залишенням на військовій службі та їхнє відкликання здійснює начальник Генштабу.

Крім того, про призначення військовослужбовців, відряджених на посади у військові адміністрації, відповідні військові адміністрації письмово повідомляють Генштаб ЗСУ.

При цьому за погодженням з Генштабом відряджені військовослужбовці звільняються з посад у військових адміністраціях та направляються у розпорядження Генштабу в разі припинення або скасування воєнного стану, завершення виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки, невиконання військовослужбовцем обов`язків за займаною посадою.

У разі потреби начальник Генштабу може відкликати з військової адміністрації відряджених військовослужбовців, повідомивши про таке відкликання начальника військової адміністрації з наданням відповідної заміни.

Окремо в указі уточнені строки вислуги для осіб молодшого і старшого офіцерського складу, які проходять військову службу, за умов "оголошення стану війни". Зокрема такі строки вислуги встановлюються "до дня і часу припинення стану війни".

Крім того, у новій редакції викладено пункт 159.

"Курсанти навчальних частин (центрів) із числа громадян, прийнятих на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу, після закінчення курсу підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) призначаються на посади згідно з отриманою військово-обліковою спеціальністю, крім військовослужбовців, які зараховуються в розпорядження командира військової частини А0515", — сказано в документі.

"Військовослужбовці, які направлялися для підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) без виключення зі списків особового складу військових частин, після закінчення підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) повертаються до військових частин, з яких вони направлялися на таку підготовку", — йдеться в указі.

Нагадаємо, у штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики 8 разів відкривали вогонь в бік позицій українських військових на Донбасі напередодні і тричі порушували режим тиші з початку поточної доби.

Згідно з повідомленням минулої доби бойовики, зокрема, три рази стріляли із забороненого мінськими угодами важкого озброєння.

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