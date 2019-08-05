Двоє моряків судна "ЯМК-0041" повернулися в Україну

Слідчий відділ Головного управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного позбавлення волі членів екіпажу риболовецького судна "ЯМК-0041"

Українські моряки судна "ЯМК-0041" Руслан Кондратюк та Андрій Морозов, які більш як півроку перебували в полоні РФ, отримали статус потерпілих в кримінальному провадженні.

Після повернення на материкову частину України з моряками провели "відповідні слідчі і процесуальні дії", повідомила прес-служба прокуратури АР Крим.

Слідчий відділ Головного управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного позбавлення волі членів екіпажу риболовецького судна "ЯМК-0041" за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням зброї і погрозою застосування насильства, а також захоплення зазначеного морського судна представниками незаконно створених органів на тимчасово окупованій території півострова Крим.

10 вересня 2018 року російські окупанти затримали двох громадян України - рибалок, що пришвартувалися на моторному човні біля берегової лінії озера Сиваш в районі села Стефанівка Джанкойського району. Руслан Кондратюк та Андрій Морозов - жителі села Стрілкове. У Державній прикордонній службі України повідомили, що рибалки потрапили на територію окупованого Росією Криму через проблеми з двигуном човна. Моряків звільнили у вівторок, 7 травня 2019 року.

Нагадаємо, що Міжнародний трибунал з морського права розгляне справу проти Росії через захоплення українських моряків