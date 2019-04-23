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Міжнародний трибунал з морського права розгляне справу проти Росії через захоплення українських моряків

"Президент Міжнародного Трибуналу з морського права визначив дати слухань у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів"
Міжнародний трибунал з морського права 10-11 травня проведе слухання у справі проти Росії через захоплення українських кораблів і моряків біля Керченської протоки.
Міжнародний трибунал з морського права розгляне справу проти Росії через захоплення українських моряків Фото: mtot.gov.ua

"Президент Міжнародного Трибуналу з морського права визначив дати слухань у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів", - написала Олена Зеркаль у Facebook, повідомляє "Громадське".

МЗС України хоче через міжнародний трибунал зобов'язати Росію звільнити усіх 24 українських моряків. Водночас Росія стверджує, що скарга України "не має сенсу".

17 квітня Лефортівський суд Москви продовжив арешт усім 24-ом українським військовополоненим морякам на 3 місяці. Раніше термін досудового слідства продовжили до серпня.

Зранку 25 листопада 2018 року українські кораблі та рейдовий буксир планово вийшли з порту Одеси до порту Маріуполя. Під час цього завдання російське судно протаранило український буксир та пошкодило його. При виході з Керченської протоки російські судна обстріляли та захопили українські кораблібіля Керченської протоки. Загалом на трьох суднах були 24 українських військових, двоє з них службовці СБУ. Троє з них дістали поранення.

Усіх українців звинуватили у незаконному перетині кордону Російської Федерації в Чорному морі. 29 листопада їх вивезли до СІЗО Москви.

Нагадаємо, що російський суд відхилив апеляції всіх 24 полонених українських моряків.

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23 04 2019 20:42
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