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Двоє російських поліцейських попросили притулку в Україні, – прикордонники

"Росіяни пояснили, що особи, які потрапили в поле їх зору, як співробітників поліції РФ, є стійким злочинним угрупованням, що займається розповсюдженням наркотичних речовин"
11 квітня у пункті пропуску "Гоптівка" до прикордонників звернулось двоє громадян РФ, які працюють у поліції Росії, з проханням про політичний притулок в Україні.
Двоє російських поліцейських попросили притулку в Україні, – прикордонники Фото: ukrinform.ua

За словами громадян Росії, вони стали жертвами переслідування впливових осіб через те, що намагались протидіяти розповсюдженню наркотичних речовин в аптеках на ділянці своєї відповідальності, повідомляє сайт Держприкордонслужби.

"Росіяни пояснили, що особи, які потрапили в поле їх зору, як співробітників поліції РФ, є стійким злочинним угрупованням, що займається розповсюдженням наркотичних речовин, з чіткою та розгалуженою системою зв’язків серед високопосадовців різного рівня у владних структурах РФ", - йдеться в повідомленні.

Також вони розповіли, що наразі стосовно них на території РФ сфабрикована та розслідується "замовна кримінальна справа".

"Не сподіваючись на справедливе розслідування у зв’язку із замовленням  "зверху" вони прийняли рішення втекти з РФ в Україну. Росіяни також зазначили, друзі повідомили їх, що існує реальна загроза їх свободі, здоров’ю та навіть життю", - йдеться в повідомленні.

Наразі прикордонники перевіряють, чи об’єктивна інформація, яку надали росіяни.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2019 року почалися активні роботи з реалізації запланованих заходів з інженерно-технічного облаштування російсько-українського кордону.

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11 04 2019 10:15
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