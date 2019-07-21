Двоє українських військових дістали поранення в зоні бойових дій на Донбасі
"З них 12 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє штаб ООС.
Раніше повідомлялось, від початку доби, 20 липня, бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок обстрілів один український військовий дістав поранення.
З 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року уздовж всієї лінії розмежування почався режим перемир’я.
"Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано", - заявили в штабі.
Нагадаємо, що підконтрольні бойовикам ЗМІ у Донецьку і Луганську поширили заяви про готовність дотримуватися безстрокового перемир'я на Донбасі з 21 липня.
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