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Двоє українських військових дістали поранення в зоні бойових дій на Донбасі

"Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано"
У зоні бойових дій на Донбасі за минулу добу, 20 липня, двоє українських військових дістали поранення. За даними штабу операції Об’єднаних сил, бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню.
Двоє українських військових дістали поранення в зоні бойових дій на Донбасі Фото: slovoidilo.ua

"З них 12 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє штаб ООС.

Раніше повідомлялось, від початку доби, 20 липня, бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок обстрілів один український військовий дістав поранення.

З 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року уздовж всієї лінії розмежування почався режим перемир’я.

"Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано", - заявили в штабі. 

Нагадаємо, що підконтрольні бойовикам ЗМІ у Донецьку і Луганську поширили заяви про готовність дотримуватися безстрокового перемир'я на Донбасі з 21 липня.

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