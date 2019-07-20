У "ДНР" і "ЛНР" заявили про готовність дотримуватися перемир'я на Донбасі

Підконтрольні бойовикам ЗМІ у Донецьку і Луганську поширили заяви про готовність дотримуватися безстрокового перемир'я на Донбасі з 21 липня.

У терористичному угрупованні "ДНР" заявили, що "усім підрозділам і кожному військовослужбовцю в установленому порядку доведені норми дисциплінарної відповідальності за порушення режиму припинення вогню і умов його дії", повідомляє "Радіо Свобода".

"Висловлюємо готовність до виконання умов чергового перемир'я і готові, як і раніше, до дотримання режиму припинення вогню", - таке повідомлення розміщено на одному з інформресурсів терористичного угрупування "ЛНР".

Нагадаємо, що Тристороння контактна група (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України за участю представників незаконних збройних формувань погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня 2019 року за київським часом.