Двоє військових загинули у ДТП у Києві

"Унаслідок зіткнення водій машини "ВАЗ" та його пасажир загинули на місці пригоди"

Двоє військовослужбовців загинули у результаті аварії на Кільцевій дорозі у Києві вранці 10 травня.

Автомобіль "ВАЗ" з двома військовими скоїв наїзд на припарковану вантажівку "МАН", яка знаходилась з правого краю проїжджої частини дороги, повідомляє поліція Києва.

"Унаслідок зіткнення водій машини "ВАЗ" та його пасажир загинули на місці пригоди. Встановлено, що загиблі – військовослужбовці", - йдеться в повідомленні.

На місці події працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.



Фото:Нацполіція

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Нагадаємо, що у селі Красник Івано-Франківської області у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 метрів впав вантажний автомобіль, що перевозив туристів, щонайменше троє людей загинули. Згодом поліція області встановила, що водій був напідпитку.