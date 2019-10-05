Двоє військових загинули у ДТП у Києві
Автомобіль "ВАЗ" з двома військовими скоїв наїзд на припарковану вантажівку "МАН", яка знаходилась з правого краю проїжджої частини дороги, повідомляє поліція Києва.
"Унаслідок зіткнення водій машини "ВАЗ" та його пасажир загинули на місці пригоди. Встановлено, що загиблі – військовослужбовці", - йдеться в повідомленні.
На місці події працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.
Фото:Нацполіція
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Нагадаємо, що у селі Красник Івано-Франківської області у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 метрів впав вантажний автомобіль, що перевозив туристів, щонайменше троє людей загинули. Згодом поліція області встановила, що водій був напідпитку.
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