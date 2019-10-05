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Двоє військових загинули у ДТП у Києві

"Унаслідок зіткнення водій машини "ВАЗ" та його пасажир загинули на місці пригоди"
Двоє військовослужбовців загинули у результаті аварії на Кільцевій дорозі у Києві вранці 10 травня.
Двоє військових загинули у ДТП у Києві Фото:Нацполіція

Автомобіль "ВАЗ" з двома військовими скоїв наїзд на припарковану вантажівку "МАН", яка знаходилась з правого краю проїжджої частини дороги, повідомляє поліція Києва. 

"Унаслідок зіткнення водій машини "ВАЗ" та його пасажир загинули на місці пригоди. Встановлено, що загиблі – військовослужбовці", - йдеться в повідомленні.  

На місці події працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.


Фото:Нацполіція

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Нагадаємо, що у селі Красник Івано-Франківської області у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 метрів впав вантажний автомобіль, що перевозив туристів, щонайменше троє людей загинули. Згодом поліція області встановила, що водій був напідпитку. 

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10 05 2019 14:35
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