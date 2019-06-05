Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Івано-Франківщині авто впало у річку з висоти 40 метрів, троє людей загинули

Рятувальники проводять пошуки ще однієї людини
У селі Красник Івано-Франківської області у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 метрів впав вантажний автомобіль, що перевозив туристів, щонайменше троє людей загинули.
На Івано-Франківщині авто впало у річку з висоти 40 метрів, троє людей загинули Фото: facebook.com/MNSIFR

"Рятувальниками врятовано 3 осіб та передано їх медикам, після чого потерпілих було доставлено до Верховинської ЦРЛ. На березі річки знаходиться 16 осіб та проводиться їх огляд", - повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники виявили тіла трьох загиблих, а також проводять пошуки ще однієї людини. У рятувальній операції бере участь 51 працівник особового складу ДСНС, залучено 12 одиниць техніки.

Також, у США літак зі 143 людьми потрапив у річку, є постраждалі. Літак повернувся з американської військово-морської бази в Гуантанамо (Куба), намагався приземлитися на військову базу під час грози й викотився зі злітно-посадкової смуги в річку Сент-Джонс.

 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 05 2019 13:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.