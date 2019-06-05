CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ селі Красник Івано-Франківської області у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 метрів впав вантажний автомобіль, що перевозив туристів, щонайменше троє людей загинули.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Івано-Франківщині авто впало у річку з висоти 40 метрів, троє людей загинули
Рятувальники проводять пошуки ще однієї людини
Фото: facebook.com/MNSIFR
"Рятувальниками врятовано 3 осіб та передано їх медикам, після чого потерпілих було доставлено до Верховинської ЦРЛ. На березі річки знаходиться 16 осіб та проводиться їх огляд", - повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники виявили тіла трьох загиблих, а також проводять пошуки ще однієї людини. У рятувальній операції бере участь 51 працівник особового складу ДСНС, залучено 12 одиниць техніки.
Також, у США літак зі 143 людьми потрапив у річку, є постраждалі. Літак повернувся з американської військово-морської бази в Гуантанамо (Куба), намагався приземлитися на військову базу під час грози й викотився зі злітно-посадкової смуги в річку Сент-Джонс.
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06 05 2019 13:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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