У США літак зі 143 людьми потрапив у річку, є постраждалі

21 людина постраждала внаслідок потрапляння у мілководну річку літака Boeing 737 поблизу міста Джексонвілл (штат Флорида, США).

На борту літака перебувало 143 особи – 136 пасажирів і 7 членів екіпажу, інформує "Українська правда".

Літак повернувся з американської військово-морської бази в Гуантанамо (Куба), намагався приземлитися на військову базу під час грози й викотився зі злітно-посадкової смуги в річку Сент-Джонс.

Зазначається, що внаслідок події немає загиблих або серйозно поранених, усі 21 постраждалий перебувають у лікарні в хорошому стані.

"Літак не був занурений у воду. Усі люди живі, зниклих немає", - повідомили в офісі шерифа у Twitter.

Мер Джексонвілля, Ленні Каррі, повідомив у Твіттері, що президент США Дональд Трамп подзвонив йому й запропонував допомогу.

Пасажирка літака, адвокат Шеріл Борман, повідомила CNN, що відправлення літака затримали на 4 години, і він зробив "справді важку посадку" в Джексонвіллі серед грому та блискавок.

"Ми приземлилися, літак буквально вдарився по землі і відскочив. Було ясно, що пілот не має повного контролю над літаком", - сказала вона, додавши, що це був "страшний" досвід.

"Ми були у воді, ми не могли сказати, де ми знаходилися, чи це була річка чи океан", - додала вона.

За словами Борман, більшість пасажирів пов’язані з військовими.

Літак належить чартерній авіакомпанії Miami Air International, що експлуатує флот Boeing 737-800.

Представник Boeing повідомив, що компанія знає про інцидент і збирає інформацію.

Нагадаємо, що 10 березня пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 157 пасажирами на борту розбився, рухаючись з Ефіопії до столиці Кенії - Найробі.