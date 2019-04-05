У США літак зі 143 людьми потрапив у річку, є постраждалі
На борту літака перебувало 143 особи – 136 пасажирів і 7 членів екіпажу, інформує "Українська правда".
Літак повернувся з американської військово-морської бази в Гуантанамо (Куба), намагався приземлитися на військову базу під час грози й викотився зі злітно-посадкової смуги в річку Сент-Джонс.
Зазначається, що внаслідок події немає загиблих або серйозно поранених, усі 21 постраждалий перебувають у лікарні в хорошому стані.
"Літак не був занурений у воду. Усі люди живі, зниклих немає", - повідомили в офісі шерифа у Twitter.
Мер Джексонвілля, Ленні Каррі, повідомив у Твіттері, що президент США Дональд Трамп подзвонив йому й запропонував допомогу.
Пасажирка літака, адвокат Шеріл Борман, повідомила CNN, що відправлення літака затримали на 4 години, і він зробив "справді важку посадку" в Джексонвіллі серед грому та блискавок.
"Ми приземлилися, літак буквально вдарився по землі і відскочив. Було ясно, що пілот не має повного контролю над літаком", - сказала вона, додавши, що це був "страшний" досвід.
"Ми були у воді, ми не могли сказати, де ми знаходилися, чи це була річка чи океан", - додала вона.
За словами Борман, більшість пасажирів пов’язані з військовими.
Літак належить чартерній авіакомпанії Miami Air International, що експлуатує флот Boeing 737-800.
Представник Boeing повідомив, що компанія знає про інцидент і збирає інформацію.
Нагадаємо, що 10 березня пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 157 пасажирами на борту розбився, рухаючись з Ефіопії до столиці Кенії - Найробі.
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