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Україна повернула тіла 100 загиблих захисників

15 березня 2024, 14:55
Україна повернула тіла 100 загиблих захисників
Фото: з вільного доступу
Після ідентифікації їх передадуть рідним для поховання.

Україна повернула тіла 100 загиблих захисників.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Після ідентифікації тіла будуть передані родинам для гідного поховання.

"Збройні Сили України забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", - йдеться у повідомленні.

Полеглих захисників повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.

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