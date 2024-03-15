Після ідентифікації їх передадуть рідним для поховання.

Україна повернула тіла 100 загиблих захисників.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Після ідентифікації тіла будуть передані родинам для гідного поховання.

"Збройні Сили України забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", - йдеться у повідомленні.

Полеглих захисників повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.