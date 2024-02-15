У Бєлгороді поскаржилися на потужні вибухи, є загиблі й поранені
У росії 15 лютого заявили, нібито Бєлгород зазнав "масованого обстрілу". Внаслідок нього отримав пошкодження торговий центр, є загиблі й щонайменше десятеро людей постраждали.
Про це після 11:00 в четвер повідомили російські пабліки.
За їхніми даними, в регіоні відпрацювала російська протиповітряна оборона.
"Жителі міста повідомляють про кілька збитих снарядів", – писали пропагандисти під відео зі звуками сирен у Бєлгороді.
Місцева влада стверджує, що внаслідок атаки на Білгород шестеро загиблих, у тому числі дитина, та 18 осіб дістали поранення. Також, за їхніми словами, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автівки та магазин.
Наразі українська сторона офіційно не коментувала ситуацію.
Примітно, що "прильоти" в Бєлгороді трапилися саме в той час, коли в Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування військами рф балістики по Харківщині.
"Бєлгородське ППО вбиває бєлгородських мирних жителів", – прокоментував ситуацію в російському місті український моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек".
Нагадаємо, що у Курському районі у ніч проти 15 лютого сталася сильна пожежа на нафтобазі. Місцева влада заявляє про нібито атаку безпілотника.