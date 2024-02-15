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У Бєлгороді поскаржилися на потужні вибухи, є загиблі й поранені

15 лютого 2024, 16:27
У Бєлгороді поскаржилися на потужні вибухи, є загиблі й поранені
Є загиблі й щонайменше десятеро людей постраждали.

У росії 15 лютого заявили, нібито Бєлгород зазнав "масованого обстрілу". Внаслідок нього отримав пошкодження торговий центр, є загиблі й щонайменше десятеро людей постраждали.

Про це після 11:00 в четвер повідомили російські пабліки.

За їхніми даними, в регіоні відпрацювала російська протиповітряна оборона.

"Жителі міста повідомляють про кілька збитих снарядів", – писали пропагандисти під відео зі звуками сирен у Бєлгороді.

Вони додали, що пошкоджень зазнав ТЦ "Князь Володимир" на вулиці Спортивній, а також автомобілі на вулиці Губкіна.
 
"Попередньо, постраждало щонайменше 10 осіб, є загиблі. Влада офіційно не коментувала ситуацію", – додали росіяни.

Місцева влада стверджує, що внаслідок атаки на Білгород шестеро загиблих, у тому числі дитина, та 18 осіб дістали поранення. Також, за їхніми словами, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автівки та магазин.

Наразі українська сторона офіційно не коментувала ситуацію.

Примітно, що "прильоти" в Бєлгороді трапилися саме в той час, коли в Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування військами рф балістики по Харківщині.

"Бєлгородське ППО вбиває бєлгородських мирних жителів", – прокоментував ситуацію в російському місті український моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек".

 

Нагадаємо, що у Курському районі у ніч проти 15 лютого сталася сильна пожежа на нафтобазі. Місцева влада заявляє про нібито атаку безпілотника.

 
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