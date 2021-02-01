Дипломат ООН покінчила життя самогубством у Нью-Йорку - ЗМІ

Дипломат одного із Постійних представництв при ООН у Нью-Йорку покінчила життя самогубством у квартирі на Мангеттені.

Як повідомляє "Укрінформ", про це із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах Нью-Йорку пише New York Post.

"Незабаром після полудня 38-річну жінку було знайдено долілиць з паском на шиї в спальні її квартири", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що інцидент відбувся напередодні Нового року.

"Поліція знайшла рецептурні антидепресанти й дві пляшечки снодійного мелатоніну - одну порожню, й одну майже порожню. Ознак злочину виявлено не було", - стверджує видання.

У помешканні, розташованому у пішій відстані від штаб-квартири ООН, дипломат проживала сама вже два роки.

За словами охоронця житлової будівлі, вона була дуже спокійною та приємною особою.

Отримати офіційний коментар Постійного представництва, в якому працювала загибла, поки не вдалося.

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