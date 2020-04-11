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В ООН радять використовувати блокчейн для боротьби з корупцією

Такі технології як блокчейн - важливий інструмент для підвищення громадської довіри, яку порушує корупція
Регіональний радник у боротьбі з корупцією при Управлінні ООН з наркотиків і злочинності Девід Робінсон порадив країнам використовувати технологію блокчейну для боротьби з корупцією.
В ООН радять використовувати блокчейн для боротьби з корупцією Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє портал Coin Telegraph.

"Технологія блокчейну стає привабливою для світового співтовариства та міжнародних організацій, оскільки це інструмент, який може бути використаний для потенційного запобігання корупції та захисту державних реєстрів від шахрайства і фальсифікацій", - зазначив Робінсон.

За його словами, такі технології як блокчейн - важливий інструмент для підвищення громадської довіри, яку порушує корупція.

Зазначається, що низка країн світу вже розглядають блокчейн та криптовалюту як потенційні інструменти у боротьбі з корупцією.

Як відомо, блокчейн - це спеціальна структура для запису групи транзакцій. Транзакція при цьому здійснюється лише тоді, коли вважається підтвердженою – для цього її формат та підписи мають бути перевірені. Після цього групу транзакцій записують у спеціальну структуру (так званий блок). У таких блоках інформацію можна швидко перевірити. А ще в кожному наступному зберігається інформація про попередній. Ця технологія є зручною й надійною, якщо йдеться про здійснення платежів чи передачу конфіденційних даних.

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04 11 2020 11:09
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