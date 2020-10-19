ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКорпорація Toshiba повідомила, що планує в 2021 році поставити на комерційну основу свою технологію квантової криптографії зв'язку для забезпечення захисту даних в Японії і інших країнах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Toshiba створить квантову криптомережу для суперзахищеного зв'язку
Технологія не піддається розшифровці навіть за допомогою квантових комп'ютерів, здатних вирішувати завдання з набагато більшою швидкістю, ніж суперкомп'ютери
Масаакі Осумі, генеральний директор Toshiba. Фото: AFP
Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на "NHK World".
"Ця технологія отримала назву квантового розподілу ключів. Вона не піддається розшифровці навіть за допомогою квантових комп'ютерів, здатних вирішувати завдання з набагато більшою швидкістю, ніж суперкомп'ютери", - йдеться в повідомленні.
Toshiba вже отримала замовлення від японського уряду для захисту його мереж зв'язку, що стане першим в країні комерційним проектом із застосуванням цієї технології.
За кордоном компанія сформувала партнерство з британською компанією в галузі телекомунікацій ВТ, а також з американською Verizon Communications.
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19 10 2020 17:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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