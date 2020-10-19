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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Toshiba створить квантову криптомережу для суперзахищеного зв'язку

Технологія не піддається розшифровці навіть за допомогою квантових комп'ютерів, здатних вирішувати завдання з набагато більшою швидкістю, ніж суперкомп'ютери
Корпорація Toshiba повідомила, що планує в 2021 році поставити на комерційну основу свою технологію квантової криптографії зв'язку для забезпечення захисту даних в Японії і інших країнах.
Toshiba створить квантову криптомережу для суперзахищеного зв Масаакі Осумі, генеральний директор Toshiba. Фото: AFP

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на "NHK World".

"Ця технологія отримала назву квантового розподілу ключів. Вона не піддається розшифровці навіть за допомогою квантових комп'ютерів, здатних вирішувати завдання з набагато більшою швидкістю, ніж суперкомп'ютери", - йдеться в повідомленні.

Toshiba вже отримала замовлення від японського уряду для захисту його мереж зв'язку, що стане першим в країні комерційним проектом із застосуванням цієї технології.

За кордоном компанія сформувала партнерство з британською компанією в галузі телекомунікацій ВТ, а також з американською Verizon Communications.

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19 10 2020 17:30
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