Мережа медичних установ в США зазнала масштабної кібератаки

Американська компанія Universal Health Services, яка керує приблизно 400 медичними установами, в минулі вихідні стала жертвою масштабної кібератаки, повідомляє в понеділок видання The Hill.

Мова йтися про одну з найбільших кібератак проти медичної системи США, повідомляє "Інтерфакс-Україна" .

Зазначається, що на вихідні комп'ютери стали виходити з ладу в різних установах Universal Health Services.

У свою чергу один із джерел повідомляв телеканалу NBC, що кібератака, схоже, проводилася з метою вимагання: хакери вимагали оплати для того, щоб розблокувати зламані ними комп'ютери.

Universal Health Services, окрім США, має в своєму розпорядженні установи в Великій Британії і має штат у 90 тис. співробітників.

The Hill зазначає, що в цьому році керівництво місцевих лікарень здійснює підвищені заходи безпеки проти кібератак, оскільки хакери можуть розглядати такі установи як легку здобич - на тлі перевантаженості медичної системи через епідемію коронавірусу.