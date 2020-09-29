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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Мережа медичних установ в США зазнала масштабної кібератаки

Хакери вимагали оплати, щоб розблокувати комп'ютери
Американська компанія Universal Health Services, яка керує приблизно 400 медичними установами, в минулі вихідні стала жертвою масштабної кібератаки, повідомляє в понеділок видання The Hill.
Мережа медичних установ в США зазнала масштабної кібератаки Фото: з вільних джерел

Мова йтися про одну з найбільших кібератак проти медичної системи США, повідомляє "Інтерфакс-Україна" .

Зазначається, що на вихідні комп'ютери стали виходити з ладу в різних установах Universal Health Services.

У свою чергу один із джерел повідомляв телеканалу NBC, що кібератака, схоже, проводилася з метою вимагання: хакери вимагали оплати для того, щоб розблокувати зламані ними комп'ютери.

Universal Health Services, окрім США, має в своєму розпорядженні установи в Великій Британії і має штат у 90 тис. співробітників.

The Hill зазначає, що в цьому році керівництво місцевих лікарень здійснює підвищені заходи безпеки проти кібератак, оскільки хакери можуть розглядати такі установи як легку здобич - на тлі перевантаженості медичної системи через епідемію коронавірусу.

Нагадаємо, що раніше хакери зламали телекомунікаційні системи в 30 країнах.
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29 09 2020 09:34
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