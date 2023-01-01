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ПОЛІТИКА

Дипломати посольства США у Києві обрали улюблену фразу 2022 року

01 січня 2023, 10:44
Дипломати посольства США у Києві обрали улюблену фразу 2022 року
Фото: liga.net
Американські дипломати, які працюють у посольстві у Києві, обрали улюблену фразу 2022 року
Про це ідеться у повідомленні Посольства США в Україні у Twitter.
 
"Дипломати Посольства США в Києві разом в підвалі посеред ночі під час жорстоких нападів посії на Україну провели опитування щодо нашої улюбленої цитати 2022 року. Перемогла фраза (мабуть, не дивно): "Русский военный корабль…", - зазначили в американському дипломатичному відомстві.
 
КиївСШАпосольство

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