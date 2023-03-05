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ПОЛІТИКА

Дипломатичні кроки щодо повернення Україні ЗАЕС поки що безуспішні – міністр

05 березня 2023, 17:48
Дипломатичні кроки щодо повернення Україні ЗАЕС поки що безуспішні – міністр
Ситуацію з переговорами щодо повернення станції Україні міністр енергетики Герман Галущенко назвав тупиковою.

Дипломатичні кроки щодо повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України наразі не принесли успіху.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише Урядовий портал.

"Наразі ситуація зайшла у глухий кут. Наша позиція, яку ми озвучуємо на всіх міжнародних майданчиках, зводиться до того, що будь-які переговори стосовно ЗАЕС мають базуватись: по-перше - на демілітаризації станції, по-друге - виході із ЗАЕС працівників "Росатому". По-третє, український персонал має отримати можливість спокійно, без тиску оперувати ядерним об‘єктом", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

При цьому у відповідь на це Україна отримали нікчемний указ російського диктатора Володимира Путіна про те, що Запорізька АЕС - це нібито "федеральна" власність, із реєстрацією відповідної компанії в Москві з назвою "Запорізька станція".

Галущенко також зазначив, що Україна отримує від місії МАГАТЕ, яка працює на станції, тривожні сигнали. Так, росіяни вкрай непрофесійно поводяться на станції.

"Місія МАГАТЕ підтверджує, що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та устаткування на ЗАЕС значно погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників: після деокупації залишити нам її в неробочому стані", - сказав міністр.

Раніше повідомлялось, що у ЄС вимагають виведення військ рф із Запорізької АЕС.

війнаЗАЕСокупанти

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