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ПОЛІТИКА

У ЄС вимагають виведення військ рф із Запорізької АЕС

03 березня 2023, 09:39
У ЄС вимагають виведення військ рф із Запорізької АЕС
Фото: nikvesti.com
На засіданні ОБСЄ обговорювалися нещодавні вибухи біля Запорізької АЕС. У підсумковій зазначається, що ситуація може бути вирішена лише шляхом повного виведення російських військ та техніки з території станції.

Війська та військова техніка росії мають залишити Запорізьку атомну електростанцію, контроль над стратегічним об'єктом має бути повернутий Україні.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу.

"Висловлюємо глибоке занепокоєння у зв'язку з недавніми вибухами біля Запорізької АЕС та продовженням дій росії щодо незаконної окупації та встановлення контролю над об'єктом. Ситуація може бути вирішена лише шляхом повного виведення російських військ та техніки з території станції", – йдеться у заяві.

У Євросоюзі також зазначили, що безвідповідальна ядерна риторика росії є абсолютно неприйнятною.

"Ми підтримуємо зусилля МАГАТЕ, спрямовані на посилення ядерної безпеки в Україні, у тому числі шляхом постійної присутності експертів та припинення всіх бойових дій на території ЗАЕС та навколо неї та прилеглої інфраструктури", - наголошується в заяві.

Раніше керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявляв, що ротація групи експертів організації, які перебувають на майданчику Запорізької АЕС, затримується понад три тижні.

війнаМАГАТЕокупантиЗапоріжська АЕС

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