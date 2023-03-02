На Запорізькій АЕС відбулась ротація експертів МАГАТЕ – Гроссі

Він зазначив, що це вже шоста ротація.

У четвер, 2 березня, відбулась ротація експертів Міжнародного агентства з атомної енергії, які розміщувались на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

"Раді повідомити про успішне завершення ротації експертів, що давно відкладалася", - йдеться у повідомленні.

Гроссі зазначив, що це вже шоста ротація експертів.

"Я дякую нашим співробітникам за їхній професіоналізм, мужність і самовідданість, а також зусилля всіх учасників", - додав гендиректор.

За його словами, Місія підтримки та допомоги МАГАТЕ на Запорізькій АЕС є необхідною для зниження ризику ядерної аварії.

Раніше Гроссі заявляв, що ротація групи експертів організації, які наразі перебувають на майданчику Запорізької АЕС, затримується на понад три тижні.

Нагадаємо, Україна висунула свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ.