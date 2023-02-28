Україна висунула свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ

Україна запропонувала свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки, наголосив Герман Галущенко.

Міністр енергетики Герман Галущенко закликав європейських колег підтримати кандидатуру України до Ради управляючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомляє Міненерго з посиланням на очільника відомства Германа Галущенка.

Вказано, що останній закликав учасників зустрічі міністрів енергетики та транспорту ЄС, яка відбулася 27 лютого, долучитися до обговорення цього питання і підтримати українську заявку.

"Міністр енергетики повідомив, що Україна висуває свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ на 2023 - 2025 роки і закликав учасників засідання долучитися до обговорення цього питання і підтримати українську заявку", – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі Галущенко також підкресли, що Україна продовжує свій інтеграційний курс до європейських енергетичних ринків. Це, зокрема, передбачено, проєктом нової Енергетичної стратегії України до 2050 року.

"Відповідний документ визначає пріоритетним розвиток атомної генерації та відновлюваних джерел енергії, які допоможуть децентралізувати українську енергосистему", – додали в Міненерго.

Раніше повідомлялось, що МАГАТЕ разом з Іраном обговорює верифікацію збагачення урану.