Директор "Спецтехноекспорту" і два екс-співробітники вийшли із СІЗО під заставу

Директор "Спецтехноекспорту" Владислав Бельбас і двоє екс-працівників підприємства, запідозрені в розтраті коштів держпідприємства, вийшли зі слідчого ізолятора після внесення застав.

Разом із Бельбасом на волю вийшли також попередній голова компанії Павло Барбул і екс-директор департаменту Денис Панасенко, повідомляє "Лівий берег".

Солом'янський районний суд Києва 6-7 березня обрав заходи всім фігурантам справи у вигляді арешту з можливістю застави, але лише одному - домашній арешт.

Нагадаємо, 4 березня детективи НАБУ затримали співробітників "Спецтехноекспорту" за підозрою в розтраті 2,225 млн доларів. Вони можуть бути причетні до організації злочинної схеми розкрадання коштів, яка завдала 55,5 млн гривень збитків державному підприємству "Завод 410 цивільної авіації". Підозрюваним інкримінують ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.5 ст.191 (розкрадання), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 1 ст.366 (службове підроблення).

За даними слідства, під час виконання контракту "Заводу 410 ЦА" з Міністерством оборони Індії "Спецтехноекспорт" залучив компанію з ОАЕ як фінансового посередника. Її послуги були фіктивними, але 2015 року вони обійшлися Заводу 410 ЦА у 2,2 млн доларів.

7 березня Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід усім фігурантам справи "Спецтехноекспорту".

Нанадаємо, що "Укроборонпром" відсторонив директорів двох своїх підприємств у зв’язку з резонансним розслідуванням про розкрадання в оборонці.