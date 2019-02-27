"Укроборонпром" відсторонив двох директорів після розслідування журналістів
"Директор ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова" Олексій Бабіч і директор ДП "Ізюмський приладобудівний завод" Сергій Філоненко відсторонені від своїх посад", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті "Укроборонпрому".
Зазначається, що таке рішення було прийнято "у зв‘язку із значним суспільним резонансом, що викликаний оприлюдненою у ЗМІ інформацією".
Водночас у концерні наголошують, що мають на меті забезпечити умови для проведення відповідного розслідування правоохоронними органами.
"Наголошуємо, що ДК "Укроборонпром" у рамках порушених кримінальних проваджень надає слідчим усю необхідну інформацію", – йдеться у повідомленні.
Керівництво концерну запевняє, що зацікавлене, аби усі провадження розслідували якомога швидше, а посадові особи, причетні до зловживань, були покарані відповідно до закону.
Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.
Перед цим перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський попросив правоохоронні органи перевірити оприлюднені у журналістському розслідуванні проекту Bihus.Info дані про незаконні оборудки при закупівлях в армії за участю його сина Ігоря.
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