Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Директора НДІ "Київдіпротранс" затримали на хабарі в 75 тис. гривень

За вказану суму директор ДП обіцяв не перешкоджати вказаному громадянину в здійсненні господарської діяльності та наданні доступу в приміщення інституту, які фактично вже використовуються підприємцем
Проводяться обшуки за місцем роботи та проживання затриманого.
Директора НДІ "Київдіпротранс" затримали на хабарі в 75 тис. гривень Фото: Військова Прокуратура

Правоохоронці викрили на вимаганні та отриманні хабара директора державного підприємства "Науково-дослідний і проектно-дослідницький інститут транспортного будівництва "Київдіпротранс", повідомляє LB.ua.

Встановлено, що 20 і 21 березня громадянин України за вказівкою підозрюваного перерахував на наданий картковий рахунок суму хабара в розмірі 75 тис. гривень. За вказану суму директор ДП обіцяв не перешкоджати вказаному громадянину в здійсненні господарської діяльності та наданні доступу в приміщення інституту, які фактично вже використовуються підприємцем.

Після отримання другої частини хабара фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Затримання директора НДІ проводилося при оперативному супроводі Департаменту захисту економіки Національної поліції України спільно зі слідчими Територіального управління ГБР, розташованого в Києві.

Зараз проводяться обшуки за місцем роботи та проживання затриманого.

Нагадаємо, що Начальника управління освіти РДА в Києві підозрюють у зловживаннях на 1,2 млн гривень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 03 2019 22:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.