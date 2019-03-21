Директора НДІ "Київдіпротранс" затримали на хабарі в 75 тис. гривень

За вказану суму директор ДП обіцяв не перешкоджати вказаному громадянину в здійсненні господарської діяльності та наданні доступу в приміщення інституту, які фактично вже використовуються підприємцем

Проводяться обшуки за місцем роботи та проживання затриманого.

Правоохоронці викрили на вимаганні та отриманні хабара директора державного підприємства "Науково-дослідний і проектно-дослідницький інститут транспортного будівництва "Київдіпротранс", повідомляє LB.ua.

Встановлено, що 20 і 21 березня громадянин України за вказівкою підозрюваного перерахував на наданий картковий рахунок суму хабара в розмірі 75 тис. гривень. За вказану суму директор ДП обіцяв не перешкоджати вказаному громадянину в здійсненні господарської діяльності та наданні доступу в приміщення інституту, які фактично вже використовуються підприємцем.

Після отримання другої частини хабара фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Затримання директора НДІ проводилося при оперативному супроводі Департаменту захисту економіки Національної поліції України спільно зі слідчими Територіального управління ГБР, розташованого в Києві.

Зараз проводяться обшуки за місцем роботи та проживання затриманого.

Нагадаємо, що Начальника управління освіти РДА в Києві підозрюють у зловживаннях на 1,2 млн гривень.