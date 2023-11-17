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Дискусії через безпеку кордонів США ставлять під загрозу допомогу Україні – Politico

17 листопада 2023, 14:57
Дискусії через безпеку кордонів США ставлять під загрозу допомогу Україні – Politico
Фото: prousa.ru
Республіканці в Конгресі погрожують демократам заблокувати виділення допомоги Україні в разі якщо не буде рішення щодо безпеки американських кордонів.

Про це йдеться в статті Politico.

Запит президента Джо Байдена на $60 млрд Україні залежить від складної і делікатної боротьби за політику щодо безпеки кордонів.

Шість учасників переговорів ведуть суперечку щодо підвищення стандартів для отримання притулку в США, де республіканці вважають, що це необхідна умовою для надання допомоги Києву. Демократи ж не погоджуються на це.

Допомога Україні та Ізраїлю зараз під загрозою, як ніколи, пише видання. 

До січня 2024 року переноситься дедлайн для ухвалення законопроєктів. Це означає, що додаткові видатки не можуть бути прив'язані до законопроєкту про фінансування до кінця року. Республіканці зазначають, що багато демократів все ще чинять опір зусиллям щодо реформування стандартів надання притулку як єдиного способу розблокувати допомогу Україні. 

Республіканці заявили для Politico, що якщо демократи спробують зробити спробу ухвалити допомогу Україні без угоди щодо кордону - вони його провалять, проте деякі законодавці висловили сумнів, що в результаті переговорів щодо кордону буде взагалі досягнута угода.

Вчора дискусії були позитивними, зазначають анонімні джерела. Сенатори планують їх продовжити під час канікул на День подяки, але лідери Сенату вважають, що попереду ще довгий шлях.

Зокрема голова судового комітету Сенату від демократів Дік Дурбін вважає, що учасники дискусії перебувають на "дуже попередній стадії".

Нагадаємо, що сьогодні вночі президент Сполучених штатів Джо Байден підписав законопроєкт про короткострокове державне фінансування для уникнення припинення роботи уряду, який діятиме два місяці. Закон не містить фінансування для України та Ізраїлю.

 

СШАдопомога

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