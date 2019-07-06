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Диверсанта "ДНР" засудили до дев'яти років позбавлення волі за тероризм

Він намагався підірвати саморобною вибухівкою електричну підстанцію "Укрзалізниці"
35-річного жителя Макіївки засудили до 9 років позбавлення волі за спробу здійснити терористичний акт.
Диверсанта "ДНР" засудили до дев Фото: news.pn

Зазначають, що диверсант раніше був засуджений за розбій, повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області у Facebook.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2017 році, звільнившись із в'язниці, чоловік познайомився з 45-річним координатором терористичної організації "ДНР" "Козачий Союз "Область Війська Донського", який запропонував чоловікові за $3 000 вчинити терористичний акт на території Донецької області.

Диверсант погодився і отримав від замовника частину винагороди в розмірі 10 тис. російських рублів.

Склавши згідно з наданими інструкціями радіокеровану саморобну вибухівку, він отримав ще одну частину грошової винагороди і вирушив у село Сергіївка Покровського району Донецької області.

31 жовтня 2017 року, опинившись за 200 метрів від території електричної підстанції "Укрзалізниці", терорист забрав захований пакет з вибухівкою, в якій було майже 4 кг гексогену.

Далі злочинець перестрибнув паркан, який обгороджує територію підстанції, з метою вчинити злочин, проте його спіймали правоохоронці України.

У підсумку через 2,5 роки 35-річного терориста визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (замах на терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України та засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наприкінці квітня на блокпосту "Петропавлівка" Станично-Луганського району бійці батальйону патрульної служби особливого призначення "Луганськ-1" за участю СБУ затримали в автобусі бойовика розвідувального взводу "ЛНР". Вказується, що під час перевірки документів пасажирів автобуса був затриманий 46-річний чоловік. За базами даних він значився, як член незаконних збройних формувань.

 

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07 06 2019 19:00
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