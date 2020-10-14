Джапарова у Туреччині обговорить можливість оздоровлення українських військових

На всіх зустрічах під час нинішнього візиту до Туреччини постійно порушує питання війни на Донбасі, окупації Криму та її наслідків

Для Української держави питання підтримки українських захисників є одним з пріоритетів і саме в цьому ключі з Туреччиною ведуться перемовини щодо можливості реабілітації та оздоровлення українських військовослужбовців.

Про це перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова сказала у зверненні до захисників України, перебуваючи з візитом у Туреччині, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Джапарова подякувала захисниками за їхні заслуги перед державою і зазначила, що, зокрема, на всіх зустрічах під час нинішнього візиту до Туреччини постійно порушує питання війни на Донбасі, окупації Криму та її наслідків.

«Туреччина є великим другом України в питанні підтримки територіальної цілісності й всіх наших ініціатив. Під час візиту буде приділена увага можливостям реабілітації та оздоровлення українських військових», - наголосила Джапарова.

Вона зауважила, що це питання обговорюватиметься в ході зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

«Для Української держави питання підтримки українських захисників є одним з пріоритетів. Це відчувається на всіх рівнях. І мої зустрічі так само мають на меті адвокацію, інформування про те, в яких умовах сьогодні живе держава Україна і з якими викликами стикаємося щодня... Дякую вам щиро, від всього серця, як людина, яка після окупації виїхала з Криму й теж, як може, захищає свою державу», - сказала Джапарова.

Як повідомлялося, візит першої заступниці міністра закордонних справ України Джапарової до Туреччини розпочався у вівторок, 13 жовтня.

Напередодні вона перебувала у Стамбулі, у середу, 14 жовтня, розпочала свій візит до Анкари. У програмі візиту - зустріч з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, заступником міністра охорони здоров’я Туреччини Еміне Альп Меше та членом Групи експертів високого рівня в рамках NATO 2030 Reflection Process послом Таджаном Ільдемом.

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