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Туреччина до 2027 року побудує шість нових підводних човнів

Ердоган зазначив, що кожен з підводних човнів буде названий на честь "воістину монументальних особистостей"
Під час виступу на церемонії спуску на воду підводного човна нового проекту на верфі Гельджук, глава держави висловив сподівання, що вони будуть корисні країні, нації, армії в цілому і морякам.
Туреччина до 2027 року побудує шість нових підводних човнів Фото: Прямий

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив у неділю, що з 2022 до 2027 року до складу військово-морських сил країни увійдуть шість нових підводних човнів, щороку один, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час виступу на церемонії спуску на воду підводного човна нового проекту на верфі Гельджук, глава держави висловив сподівання, що вони будуть корисні країні, нації, армії в цілому і морякам.

Ердоган зазначив, що кожен з підводних човнів буде названий на честь "воістину монументальних особистостей".

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23 12 2019 11:11
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