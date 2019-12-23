ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПід час виступу на церемонії спуску на воду підводного човна нового проекту на верфі Гельджук, глава держави висловив сподівання, що вони будуть корисні країні, нації, армії в цілому і морякам.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Туреччина до 2027 року побудує шість нових підводних човнів
Ердоган зазначив, що кожен з підводних човнів буде названий на честь "воістину монументальних особистостей"
Фото: Прямий
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив у неділю, що з 2022 до 2027 року до складу військово-морських сил країни увійдуть шість нових підводних човнів, щороку один, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Під час виступу на церемонії спуску на воду підводного човна нового проекту на верфі Гельджук, глава держави висловив сподівання, що вони будуть корисні країні, нації, армії в цілому і морякам.
Ердоган зазначив, що кожен з підводних човнів буде названий на честь "воістину монументальних особистостей".
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23 12 2019 11:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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