У Туреччині ввели податок за проживання туристів у готелях За перший рік він становитиме 1% від вартості номера

У Туреччині набув чинності закон, що вводить податок з туристів у розмірі 2% від вартості номера в готелі. Документ підписав президент Реджеп Ердоган і опублікували в офіційній державній газеті.

Фото: DAWN

"Податок у розмірі 2% в готельному секторі Туреччини вводиться з 1 січня 2020 року. Прохання готельєрів відкласти нововведення і знизити ставку не взяли до уваги", - уточнили в медіа, передає LB.ua. У перший рік, до 31 грудня 2020 року, податкова ставка становитиме 1%, починаючи з другого - 2%. Податок буде стягуватися з готелів, пансіонатів, гостьових будинків та інших місць розміщення туристів. Від нього можуть бути звільнені різні студентські гуртожитки, табори і пансіонати. Відзначають, що податок для туристів оформлятимуть окремим документом. Нагадаємо, що У Сирійських демократичних силах (SDF) повідомили, що підконтрольні їм курдські формування готові піти з так званої "зони безпеки" на північному сході Сирії.

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