У Туреччині ввели податок за проживання туристів у готелях
"Податок у розмірі 2% в готельному секторі Туреччини вводиться з 1 січня 2020 року. Прохання готельєрів відкласти нововведення і знизити ставку не взяли до уваги", - уточнили в медіа, передає LB.ua.
У перший рік, до 31 грудня 2020 року, податкова ставка становитиме 1%, починаючи з другого - 2%. Податок буде стягуватися з готелів, пансіонатів, гостьових будинків та інших місць розміщення туристів. Від нього можуть бути звільнені різні студентські гуртожитки, табори і пансіонати.
Відзначають, що податок для туристів оформлятимуть окремим документом.
Нагадаємо, що У Сирійських демократичних силах (SDF) повідомили, що підконтрольні їм курдські формування готові піти з так званої "зони безпеки" на північному сході Сирії.
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