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Джемілєв розповів, що супроводжуватиме Зеленського в Туреччині

"Програма зустрічі планується офісом президента, я можу тільки підказати теми. Будемо продовжувати обговорення поглиблення стратегічного партнерства, збільшення торгового обороту наших країн"
Національний лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв супроводжуватиме президента Володимира Зеленського 7-8 серпня в поїздці до Туреччини.
Джемілєв розповів, що супроводжуватиме Зеленського в Туреччині Мустафа Джемілєв. Фото: carnegieendowment.org

"Програма зустрічі планується офісом президента, я можу тільки підказати теми. Будемо продовжувати обговорення поглиблення стратегічного партнерства, збільшення торгового обороту наших країн. Реалізація торгових відносин документ на стадії підписання ... Може поговоримо про те, що під різними прапорами входять турецькі кораблі (в порти і води Криму - ред.)", - сказав Джемілєв, повідомляє УП.

За його словами, треба висловити подяку президенту Туреччини Реджеп Таїпу Ердогану за його тверду позицію щодо невизнання анексії Криму.

Джемілєв також зазначив, що необхідно обговорити питання українських політичних в'язнів і їх становища в Криму і Росії, проте перспектив в цьому питанні він не бачить.

"Путін йде тільки на обмін, у нас обмінний матеріал обмежений. Тут потрібен тиск всієї світової спільноти, а тенденція не дуже правильна і ситуація не дуже хороша", - додав він.

Нагадаємо, що кримські татари не налаштовані вороже до нової влади і готові допомагати, якщо команда Володимира Зеленського буде тримати курс на євроатлантичну інтеграцію.

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