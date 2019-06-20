Джемілєв: У нас "алергії" на "Слугу народу" немає, - ВІДЕО
"У нас якоїсь алергії до цієї партії немає", – заявив національний лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв, повідомля "Радіо Свобода".
"Говорячи про конструктивну опозицію, ми чітко сказали, що не будемо радіти провалів нового президента. Ми будемо намагатися допомогти тримати курс на євроатлантичну інтеграцію, щоб тема деокупації Криму була постійною. Якщо вони цього будуть суворо дотримуватися, то ми не опозиція, а союзники", – сказав Джемілєв.
Він також повідомив, що незабаром відбудеться зустріч представників Меджлісу з командою Зеленського, після якої ситуація стане "більш ясною".
"В оточенні Зеленського кілька різних груп. Деякі кажуть, що без кримських татар ніяк, а інші кажуть, що ми – противники, що нічого спільного не може бути" – зазначив Джемілєв.
"Я думаю, що найближчим часом у нас відбудеться зустріч і ми розставимо всі крапки над "і", – сказав він.
"У нас таке враження, що в новій команді не дуже обізнані, що таке Крим і (яка) важливість цієї тематики. Це можна судити за тими відповідями, які команда Зеленського дала в проміжку межу першим і другим туром виборів", – уточнив Джемілєв.
При цьому останні заяви Зеленського він вважає адекватними і нормальними.
"Я думаю, у нас буде дуже багато точок дотику", – додав духовний лідер кримських татар.
Нагадаємо, що народний депутат Мустафа Джемілєв заявив, що кримські татари будуть у "конструктивній опозиції" до Володимира Зеленського, який, за попередніми даними, перемагає на президентських виборах.
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