Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду

Парламент також закликав міжнародних партнерів долучатися до щорічного вшанування 18 травня, засудити злочини радянського тоталітарного режиму

Верховна Рада ухвалила постанову та звернулася до міжнародних партнерів щодо вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та консолідації зусиль для припинення порушення прав і свобод кримськотатарського народу рф.

Законодавчу ініціативу № 13272 підтримали 310 народних депутатів.

Верховна Рада закликала уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та парламентські асамблеї вшанувати пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу, визнати депортацію 1944 року актом геноциду та об'єднати зусилля для припинення порушень прав кримських татар з боку росії.

Парламент також закликав міжнародних партнерів долучатися до щорічного вшанування 18 травня, засудити злочини радянського тоталітарного режиму, які спричинили руйнування кримськотатарської ідентичності, а також підтримати тиск на рф до повного дотримання міжнародного права і деокупації всіх українських територій, включно з Кримом.