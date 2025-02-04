Джо Байден підписав контракт із впливовим агентством талантів

Поки ознак того, що Байден готує нову книгу чи проєкт, немає.

Колишній президент США Джо Байден підписав контракт з агентством талантів Лос-Анджелесу Creative Artists Agency (CAA), яке представляло його інтереси з 2017 по 2020 рік, а зараз стало першим кроком у формуванні його кар’єри після президентства.

Про це передає BBC.

"Президент Байден є одним із найповажніших і найвпливовіших голосів Америки в національних і глобальних справах. Його довічна відданість державній службі — це єдність, оптимізм, гідність і можливості. Для нас велика честь знову співпрацювати з ним", — прокоментував співголова CAA Річард Ловетт.

Джо Байден здебільшого не розголошував плани на подальшу карʼєру після 50 років на державній службі, але виїжджаючи з Білого дому США, він сказав: "Ми залишаємо посаду, ми не залишаємо боротьбу".

Поки ознак того, що Байден готує нову книгу чи проєкт, немає. Під час попереднього контракту з агентством талантів він у 2017 році опублікував мемуари «Пообіцяй мені, тату: рік надії, труднощів і мети».

У мемуарах йшлося про втрату його старшого сина Бо. Книга стала бестселером за версією New York Times і спонукала Байдена до книжкового туру American Promise, що могло стати частиною кампанії його як кандидата в президенти.

З агентством CAA мають партнерство і колишній президент Барак Обама та колишня перша леді Мішель Обама. Це призвело до створення фільмів і телевізійних шоу, які отримували нагороди, включно з документальним фільмом "Американська фабрика", що здобув "Оскар".

До того ж із CAA підписувала контракт екскандидатка в президенти та держсекретар Гілларі Клінтон, щоб представити свої книги, зокрема «Важкий вибір», у якому розповідається про її перебування на посаді головного дипломата США.