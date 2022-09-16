CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБританська письменниця Джоан Роулінг, яка підтримує Україну з початку повномасштабної війни, відреагувала на звільнення Харківської області від російських загарбників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Джоан Роулінг відреагувала на визволення Харківщини
Фото: afp.com
Про це вона написала своїй сторінці у Twitter.
Зокрема, вона оприлюднила відео, на якому голова Дергачівського товариства В'ячеслав Задоренко зустрівся зі своєю матір'ю у деокупованому селі, підписавши ролик "Слава Україні!".
Нагадаємо, що Джоан Роулінг на знак підтримки України через російську війну виклала у вільний доступ безкоштовні електронні книги про Гаррі Поттера українською мовою. Вони доступні на сайтіPottermore Publishing.
Раніше повідомлялось, що у програмі зарубіжної літератури залишаться ті письменники, творчість яких або вони самі тісно пов’язані з Україною.
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16 09 2022 19:59 МЕДІА
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