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Джоан Роулінг відреагувала на визволення Харківщини

Британська письменниця Джоан Роулінг, яка підтримує Україну з початку повномасштабної війни, відреагувала на звільнення Харківської області від російських загарбників.
Джоан Роулінг відреагувала на визволення Харківщини Фото: afp.com

Про це вона написала своїй сторінці у Twitter.

Зокрема, вона оприлюднила відео, на якому голова Дергачівського товариства В'ячеслав Задоренко зустрівся зі своєю матір'ю у деокупованому селі, підписавши ролик "Слава Україні!".

Нагадаємо, що Джоан Роулінг на знак підтримки України через російську війну виклала у вільний доступ безкоштовні електронні книги про Гаррі Поттера українською мовою. Вони доступні на сайтіPottermore Publishing.

Раніше повідомлялось, що у програмі зарубіжної літератури залишаться ті письменники, творчість яких або вони самі тісно пов’язані з Україною.

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16 09 2022 19:59
ТЕГИ: Роулінг
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