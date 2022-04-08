В школах і далі вивчатимуть Гоголя, Булгакова та Ільфа з Петровим

У програмі зарубіжної літератури залишаться ті письменники, творчість яких або вони самі тісно пов’язані з Україною

У програмі зарубіжної літератури залишаться лише ті письменники, творчість яких або вони самі тісно пов’язані з Україною.

Про це в ефірі телемарафону сказав керівник Управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко, передає Укрінформ

“Якщо говорити концептуально, прийнято рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов’язана з Україною, тобто, або вони народилися в Україні, або довгий час жили в Україні, або відображали в своїх творах українську тематику, їх творчість буде залишатися в навчальних програмах", - пояснив чиновник.

Кононенко навіть навів приклади таких письменників.

"Це, наприклад, Микола Гоголь, це фактично наш український письменник, який дуже багато зробив для української культури. Так само буде вивчатися твір Михайла Булгакова “Собаче серце”. В програмі залишиться вивчення твору Анатолія Кузнецова “Бабин Яр”, тому що це знаковий твір, документальний, який пов’язаний тісно з трагічною подією яка була на території України. "12 стільців" Ільфа та Петрова, він також вивчатиметься в шкільній програмі", - сказав він.

Він нагадав, що протягом літа в МОН працювала робоча група щодо оновлення навчальних програм деяких шкільних предметів, зокрема, з історії України, Всесвітньої історії, зарубіжної літератури, географії, захисту України тощо.

Після висновків робочої групи програму також розглядала науково-методична комісія відомства, окрім цього відбулася нарада під головуванням міністра, на якій розглядалися ключові питання цієї програми.