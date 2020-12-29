Джонсон назвав торговельну угоду новою відправною точкою у відносинах з ЄС

За словами Джонсона, він з нетерпінням чекає офіційної ратифікації угоди і готовий до спільної роботи над втіленням основних пунктів

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон назвав погоджену торговельну угоду з Євросоюзом новою відправною точкою у відносинах Лондона та Брюсселя.

Як передає "Укрінформ", про це Джонсон написав у Твіттері.

"Мав розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Я привітав важливість угоди між Великою Британією та ЄС як нової відправної точки у наших відносинах, відносинах між двома суверенними та рівними партнерами", - зазначив прем’єр Британії.

За словами Джонсона, він з нетерпінням чекає офіційної ратифікації угоди і готовий до спільної роботи над втіленням основних пунктів, зокрема стосовно боротьби зі зміною клімату.

24 грудня на пресконференції у Брюсселі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та головний переговірник з Великою Британією від ЄС Мішель Барньє оголосили про досягнення компромісного варіанту угоди про подальше партнерство після завершення передбаченого угодою про Brexit перехідного періоду. Документ винесено на розгляд Європейської ради та Європарламенту.

Президент Європарламенту Девід Сассолі заявив, що проєкт потребує ретельного опрацювання, тож рішення щодо його ухвалення депутати прийматимуть вже наступного року.

31 січня 2020 року Велика Британія вийшла з Євросоюзу. Перехідний період, передбачений угодою про Brexit, завершується 31 грудня поточного року. Сторони тривалий час вели інтенсивні переговори щодо угоди про майбутнє партнерство після цієї дати, але як ЄС, так і Британія зберігали різні підходи до принципових питань у таких сферах як правове поле, система управління та організація рибальства.

Постійні представники країн ЄС на рівні послів 28 грудня одностайно підтримали угоду щодо подальших відносин між Євросоюзом і Великою Британією.

Нагадаємо, що Комітет постійних представників країн ЄС у понеділок затвердив тимчасове застосування угоди про майбутні відносини ЄС та Британії.