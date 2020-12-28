Посли ЄС затвердили тимчасове застосування торгової угоди з Британією
Про це у Twitter повідомив речник німецького головування у Раді ЄС Себастіан Фішер, пише "Економічна правда".
"Зелене світло" для угоди після Brexit: посли ЄС одноголосно схвалили тимчасове застосування Угоди про торгівлю та співробітництво між ЄС і Великою Британією з 1 січня 2021 року", - заявив він.
За його словами, наступним кроком стане остаточне прийняття рішення про тимчасове застосування угоди за письмовою процедурою. Воно очікується о 15:00 у вівторок.
Британія уклала торгову угоду з Європейським Союзом в четвер 24 грудня, всього за сім днів до того, як вона вийде з одного з найбільших торгових блоків світу.
Британія вийшла з ЄС рік тому, але до 31 грудня залишалася в єдиному ринку ЄС, а також на неї поширювалися інші європейські правила.
Пізня домовленість щодо угоди означає, що парламентська ратифікація до кінця року неможлива, і тому йдеться про "тимчасове застосування" угоди з 1 січня.
Нагадаємо, що напередодні у ЄС заявили про "момент істини" в торгових переговорах з Британією
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