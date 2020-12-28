Посли ЄС затвердили тимчасове застосування торгової угоди з Британією

Комітет постійних представників країн ЄС у понеділок затвердив тимчасове застосування угоди про майбутні відносини ЄС та Британії.

Про це у Twitter повідомив речник німецького головування у Раді ЄС Себастіан Фішер, пише "Економічна правда".

"Зелене світло" для угоди після Brexit: посли ЄС одноголосно схвалили тимчасове застосування Угоди про торгівлю та співробітництво між ЄС і Великою Британією з 1 січня 2021 року", - заявив він.

За його словами, наступним кроком стане остаточне прийняття рішення про тимчасове застосування угоди за письмовою процедурою. Воно очікується о 15:00 у вівторок.

Британія уклала торгову угоду з Європейським Союзом в четвер 24 грудня, всього за сім днів до того, як вона вийде з одного з найбільших торгових блоків світу.

Британія вийшла з ЄС рік тому, але до 31 грудня залишалася в єдиному ринку ЄС, а також на неї поширювалися інші європейські правила.

Пізня домовленість щодо угоди означає, що парламентська ратифікація до кінця року неможлива, і тому йдеться про "тимчасове застосування" угоди з 1 січня.

Нагадаємо, що напередодні у ЄС заявили про "момент істини" в торгових переговорах з Британією